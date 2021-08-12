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Вводится в эксплуатацию в год Более 3 млн м жилья

Темпы строительства жилья в Краснодарском крае сохранились на уровне прошлого года, несмотря на пандемию и введенные из-за нее ограничения.

Всего введено в эксплуатацию более 3,2 млн квадратных метров жилья, в том числе 1,6 млн квадратных метров в частных домах, что на 6% выше показателя прошлого года.

Источник: Кубанские новости

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Согласно законодательству (часть 2 ст. 16 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ), любой гражданин либо организация имеет право обращения в органы местного самоуправления с предложением о рассмотрении возможности реализовать имеющийся у него проект на территории муниципального образования.

Инвестиционный портал города Краснодара — ресурс, созданный специально для помощи предпринимателям и инвесторам. Здесь можно узнать, куда инвестировать в Краснодаре, а также о льготах для малого и среднего предпринимательства.

 



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