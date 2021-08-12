Темпы строительства жилья в Краснодарском крае сохранились на уровне прошлого года, несмотря на пандемию и введенные из-за нее ограничения.
Всего введено в эксплуатацию более 3,2 млн квадратных метров жилья, в том числе 1,6 млн квадратных метров в частных домах, что на 6% выше показателя прошлого года.
Источник: Кубанские новости
Согласно законодательству (часть 2 ст. 16 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ), любой гражданин либо организация имеет право обращения в органы местного самоуправления с предложением о рассмотрении возможности реализовать имеющийся у него проект на территории муниципального образования.