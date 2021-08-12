Вводится в эксплуатацию в год Более 3 млн м жилья

Темпы строительства жилья в Краснодарском крае сохранились на уровне прошлого года, несмотря на пандемию и введенные из-за нее ограничения.

Всего введено в эксплуатацию более 3,2 млн квадратных метров жилья, в том числе 1,6 млн квадратных метров в частных домах, что на 6% выше показателя прошлого года.

Источник: Кубанские новости